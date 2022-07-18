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Mesaryalı kadınlara göre bayraklarımız kanser ediyormuş! 

Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nin sosyal paylaşım sitesi facebook adresinden yaptığı paylaşım tepki çekti.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:26
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Mesaryalı kadınlara göre bayraklarımız kanser ediyormuş! 
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GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na geri sayım sürerken,  inisiyatifin resmi sayfasından Teknecik elektrik santralinden çıkan kara duman ve bir evin balkonuna asılı KKTC ile TC bayraklarının olduğu bir resim paylaşıldı ve “HER İKİSİ DE KANSER, Biri bedeninizde öteki ise zihninizde...” yorumu yapıldı.
KKTC’nin kurulabilmesi için şehitlerin verildiği günlerin yıl dönümünde böylesi bir paylaşım tepki topladı. 
Bayraklarımızın fotoğraflarını “zihin kanseri”ne benzeten yoruma inisiyatifteki tüm kadınların destek verip vermediği ise bilinmiyor.

Son Güncelleme: 18.07.2022 15:36
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