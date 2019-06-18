Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Meslek Liselerindeki Yeşil Enerji Eğitimleri Tamamlandı

Ülke genelindeki 6 meslek lisesinde yaklaşık 160 öğrenciye verilen yeşil enerji eğitimleri tamamlandı. 

18 Haziran 2019 Salı 15:05
Meslek Liselerindeki Yeşil Enerji Eğitimleri Tamamlandı

Yeşil enerjiyle ilgili gelişmeler ve uygulamalar hakkındaki öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim, elektrik-elektronik, tesisat ve iklimlendirme bölümlerinde okuyan 11’inci sınıf öğrencilerine verildi. Öğretmenler de eğitime katıldı.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Eğitim etkinliklerinde Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği'nin AB finansmanlı projesi çerçevesindeki eğitim programı tanıtıldı, ücretsiz eğitimlerle becerilerini geliştirmeye teşvik edildi” denildi.
AB’nin 2020 ve 2030 hedefleri, emisyonların azaltılmasını, enerji verimliliğini artırmayı, AB'nin enerji karışımındaki yenilenebilir enerji payını artırmayı kapsıyor. 
Aynı zamanda, AB 2050’ye kadar sera gazı emisyonlarını 1990’lara kıyasla yüzde 80-95 oranında azaltılması hedefine ulaşmak için enerji yol haritası da oluşturdu.
AB Mali Yardım Programı kapsamında, 2008 ile 2013 yılları arasında enerji verimliliği için 11,44 milyon Euro tahsis edildi. Bu destekler kapsamında, enerji tüketiminin izlenmesini iyileştirmek amacıyla 21 bin uzaktan kumanda edilen elektronik sayaç monte edildi. Ölçüm cihazlarının test ve kalibrasyonu için bir laboratuvar kuruldu, Kıbrıs'ta 1,2 MW kapasiteli ilk güneş enerjisi santrali kuruldu ve şebekelerin enterkoneksiyonu kolaylaştırıldı. Güneş enerjisi santrali 2011 yılından bu yana çalışıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Meslek Liseleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Poppy_Kinsela 2019-06-18 17:52:00

Google, 1800 - 26000 dolar arasındaki evden her ay çevrimiçi iş için para ödedi. İ, geçen ay evde çalışan 2-3 gün boyunca evde çalışan 24836 dolar aldı. herkes bu çalışmaya katılabilir ve bu siteyi takip ederek benim gibi online kazanmaya başlayabilirr.


....... >>>>>>>> www.WebJob98.Com

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Burcu: Görüşme ile ilgili bilgi verilmemesi devlet ciddiyetine terstir
Burcu: Görüşme ile ilgili bilgi verilmemesi devlet ciddiyetine terstir
Mağusa-Lefkoşa yolunda yıldırım düştü!
Mağusa-Lefkoşa yolunda yıldırım düştü!
Taçoy, UBP Genel Sekreterliği’ni bırakacağını açıkladı
Taçoy, UBP Genel Sekreterliği’ni bırakacağını açıkladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim