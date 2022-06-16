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Meslek liselerine başvurular başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Meslek Liselerine başvurular başlıyor.

16 Haziran 2022 Perşembe 13:49
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Meslek liselerine başvurular başlıyor
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2022 - 2023 eğitim öğretim yılı için meslek liselerinin 9. sınıflarına başvuracak öğrenciler, başvurularını 23 - 27 Haziran 2022 (her iki tarih dahil) tarihlerinde mezun oldukları okullarda gerçekleştirecek. Özel okullardan mezun olup mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler ise başvurularını herhangi bir meslek lisesinde yapabilecek.

Başvuru formunda eğitim almak istedikleri okul ve alanlarda 5 tercih yapabilecek olan öğrencilerin hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği ise 28 Haziran Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sayfası mebnet.net adresinden diploma dereceleri ile birlikte açıklanacak.

Açıklanacak olan sonuçlara göre meslek liselerinde öğrenim hakkı elde eden öğrenciler kayıtlarını, 28 - 30 Haziran 2022 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında yerleşme hakkı kazandıkları meslek liselerine yapacak.

İKİNCİ TUR BAŞVURULAR 1 - 5 EYLÜL 2022 TARİHLERİ ARASINDA

İlk tur başvuru tarihlerinde başvuru yapamayan veya başvurmuş olduğu alanda yeterli kontenjan bulunmaması durumunda açıkta kalan öğrenciler içinse 1 - 5 Eylül 2022 (her iki tarih dahil) tarihlerinde ikinci tur başvurular alınacak.

İkinci tur başvurularını yapan öğrencilerin hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği ise 6 Eylül 2022 Salı günü açıklanacak.

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