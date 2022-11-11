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Mesleki eğitim kurslarına son başvuru tarihi 17 Kasım

11 Kasım 2022 Cuma 16:01
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Mesleki eğitim kurslarına son başvuru tarihi 17 Kasım



Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür ve Gençlik Bakanlığı , Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği arasında, Meslek Eğitimi Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü kapsamında verilecek meslek eğitim ve eleman yetiştirme kurslarına başvurular 17 Kasım’da sona eriyor. Söz konusu kurs ve eğitimlere katılmak isteyenlerin bir an önce başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım tarihinde başlayacak kurslara katılmak isteyenler Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi ‘OTEM’, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği,Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği, Gazimağusa Akkule Turist Enfermasyon Ofisi ve Cengizköy Turist Enformasyon Ofisi’ne başvurularını yapılabilecek.

-Kursiyelere asgari ücretin yarısı ödenecek

Kurs süresi, kursun özelliği ve kursiyerlerin sahip olduğu niteliğe göre belirlenecek, ilk 10 gün yüz yüze eğitim, sonraki bölüm haftanın 1 günü yüz yüze eğitim, diğer günler ise iş yerlerinde çalışır durumda olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurs süresince kursiyerlere asgari ücretin yarısı tutarında ödeme yapacak.

Kurslarda katılımcılara Barista, Bar, Mutfak, Ön Büro, Kat Hizmetleri ve Servis Elemanı Yetiştirme eğitimi verilecek.

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