Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
Hapları müşteri bulsaydı satacaktı
Hapları müşteri bulsaydı satacaktı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Hocanın Arter’i Ziyaret Etti

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek Meslek Lisesi’nin yapmayı planladığı projeleri hakkında bilgi verdi.

17 Haziran 2021 Perşembe 14:51
26 Okunma
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Hocanın Arter’i Ziyaret Etti

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter belediyenin her zaman sınırlarındaki okulların ihtiyaçları doğrultusunda destek verdiğini belirterek, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ile iş birliğinde okulun ihtiyaçlarıyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi.

İsmail Arter, Meslek Lisesi’nin ürettiği ürünleri insanlarla buluşturarak hem sosyal hem ekonomik anlamda okula katkı sağlanması için bir proje çalışması olduğunu, bu konuda hem bakanlık hem okul ile istişarelerinin süreceğini ifade etti.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Belediye Başkanı İsmail Arter’in okullarına verdiği desteğin devam etmesi, kaynaklarının etkin kullanımı için iş birliğini artırmak ve ortak projeler yapmak istediklerini ifade ederek okullarına verdiği destekten dolayı başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ise, Başkan İsmail Arter’e bugüne kadar okullarına verdiği destek için teşekkür 

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı: “Güney, Sinovac aşısını dün itibarıyla etkin aşı olarak onayladı”
Cumhurbaşkanlığı: “Güney, Sinovac aşısını dün itibarıyla etkin aşı olarak onayladı”
“Ülkede ivedilikle bir yangın protokolü hayata geçirilmeli”
“Ülkede ivedilikle bir yangın protokolü hayata geçirilmeli”
TPIC’in Merkezi Offshore Adası Olan Bir Ülke
TPIC’in Merkezi Offshore Adası Olan Bir Ülke
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim