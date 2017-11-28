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Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu

Lefkoşa’nın tanınmış avukatlarından avukat Rıfat Reis, dün son yolculuğuna uğurlanmadan son kez yıllarını verdiği Lefkoşa Kaza Mahkemesi önüne getirildi

28 Kasım 2017 Salı 10:27
Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Avukatlık mesleğine yıllarını adamış, çevresi tarafından çok sevilen Rıfat Reis dün son kez mesleğini icra ettiği Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Reis, hafta sonu hayatını kaybetmişti.

Tanınmış avukat için meslektaşları dün son kez mahkeme önünde toplandı. Saat 10.00 sıralarında cenazesi mahkemeler önüne getirilen Reis, için gözyaşları sel oldu.

Dedesinin tabutu başında güçlükle kısa bir konuşma yapan Avukat Selin Reis, gözyaşlarına boğuldu. Avukat Rıfat Reis gerçekleşen törenin ardından, son yolculuğuna uğurlanmak üzere yine meslektaşlarının omzunda cenaze aracına kondu.

Reis, İsmail Safa Camiinde kılınan öğlen namazının ardından ebediyete uğurlandı.

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