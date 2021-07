Mesut Genç: Güney Kıbrıs’a geçmiş olsun dileklerini iletti

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde çıkan ve halen kontrol altına alınamayan yangın felaketi maalesef çok büyük bir ormanlık alanın kül olması, birçok hayvanın telef olması, yerleşim yerlerine sıçraması dışında can kayıplarına da neden olmuştur.

Güney Kıbrıs’a geçmiş olsun dileklerimi iletirken, bu gibi felaketlerde işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmanın ne kadar çok öneme sahip olduğunun altını çizmek isterim.

Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar ‘ın yardım desteğine Rum yönetimi Lideri Anastasiadis’in halen yangının devam etmesine rağmen olumlu ya da olumsuz yanıt vermemesi oldukça manidardır.

Siyaseti bir kenara bırakarak, güzelim adamızı tehdit eden bu yangının önlenmesi, kontrol altına alınması konusunda yardım eli uzatan her kesimin teklifine olumlu yanıt verilmeli ve elbirliği ile bu felaketi yenmeliyiz. Aksi takdirde yitirilecek her bir canın, her bir ağacın vebali bu konuda irade gösteremeyen yöneticilerin boynuna olacaktır.

Umarım en kısa zamanda olumlu bir yanıt verilerek hazır kıta bekleyen başta Orman Dairesi yangın ekiplerimiz olmak üzere diğer tüm kurumlarımız ile birlikte bu felaketin önüne geçeriz. Geciken her bir saniye özelde Kıbrıs adasının genelde Dünya’mızın ciğerlerine saplanan hançer olacaktır.