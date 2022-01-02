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Mesut Genç’in test sonucu pozitif!

Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Mesut Genç’in Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

02 Ocak 2022 Pazar 12:44
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Mesut Genç’in test sonucu pozitif!
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Ulusal  Birlik Partisi milletvekili adayı Mesut Genç’in Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Genç burun akıntısı dışında bir şikayetinin olmadığını kendisi ile temas edenlerin karantinaya girmesi yönünde çağrı yaptı.

Mesut Genç’in açıklaması şöyle:

"Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı olarak rutin her hafta yaptırdığım PCR testim maalesef dün akşam POZİTİF olarak sonuçlanmıştır. Küçük çapta burun akıntısı dışında, sağlık durumum oldukça iyi olup, herhangi bir semptom belirtisi yoktur. Diğer aile bireylerimin tamamının testi negatif çıkmıştır. Ben ve ailem sağlık bakanlığımızın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde kendimizi izole ettik. Ayrıca temaslılarımız dışında yakın zamanda benimle temaslı olan arkadaşların tedbir amaçlı test yapmalarını rica ediyorum. Maalesef kötü bir yılı geride bırakırken yeni yıla da beklenmedik ölüm haberleri ve vaka sayılarının tavan yapması ile kötü başladık. Bu bağlamda eskisinden daha çok ülkemize, halkımıza, ailemize, dostlarımıza sarılmamız, birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunar, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl temenni ederim."

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Mesut Genç
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