Mesut Genç'ten çok sert açıklama ; "Tam bir acizlik"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Genç, zat-ı muhterem dediği kişi için çok sert açıklamalarda bulundu.

Mesut Genç'in paylaşımı şu şekilde:

Kısa ve net!

Dokuz ay önce siyaseten eski partimle yolumu ayırmamın başlıca nedenleri tamamen yıllardır çözümlerini arayıp çözümü konusunda tek bir adım atılmayan PARTİ İÇİ SORUNLARDI.

Bunları çok iyi bilip çözümü için kılını kıpırdatmayan zat-ı muhterem hem dibe vurmanın, hem aldığı seçim mağlubiyetinin hem de yüksek egosunu tatmin etmek amacıyla 9 ay boyunca bizlere saldırması TAM bir ACİZLİKTİR.

Bizlerin istifası konusunda İSTİFA ETTİRİLDİLER ve AYARTILMIŞLAR kelimelerini her platformda kullanarak kendilerini haklı çıkarmak ve bizleri suçlu göstermeye çalışmak sadece ve sadece kendilerini tatmin eder.

Bizlere iftira atan zat-ı muhterem arkadaşlar müddei iddialarını ispatlamakla mükelleftirler. İddiasını ispatlayamamak en basit tabirle HAYSİYETSİZLİKTİR.

Haksız bir şekilde karalama kampanyalarına devam ettikleri sürece ilerleyen dönemlerde esas sorunlara da bizzat değineceğim.

Kamuoyuna saygılarımla bildiririm.

Not : Dört yıl boyunca Meclis İç Tüzüğünü ihlal edenlere tek bir kelime etmeyip, İç Tüzük gereği cevap hakkı olmamıza rağmen CEVAP HAKKI verilmemesinden ötürü bu yoldan açıklama ihtiyacına gerek duyulmuştur.