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Mete Adanır 31. ölüm yıl dönümünde anılıyor

17 Ocak 2020 Cuma 14:46
Mete Adanır 31. ölüm yıl dönümünde anılıyor

Türkiye’de futbol oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mete Adanır, 31. ölüm yıl dönümü olan 20 Ocak Pazartesi, kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Mete Adanır Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, ülkenin yetiştirdiği, Türkiye 1’inci Ligi’ndeki Futbol Elçisi olarak adlandırılan Mete Adanır için anma töreni saat 10.30'da Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştirilecek. 

Adanır, Samsun'dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989’da Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Mete Adanır
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