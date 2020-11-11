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Metehan'da Kaza

Lefkoşa'da Metehan çemberinde bugün saat 15.30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dere yatağına uçtu.

11 Kasım 2020 Çarşamba 15:56
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Metehan'da Kaza

Lefkoşa'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.40 sıralarındaki kaza, Kemal Şemiler Caddesi üzerinde EJ 511 plakalı araçla batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Hasan Liman (E-43) zephir çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak tarla içerisinde savrulup sol yan kısmı üzerinde durmasıyla meydana geldi.

Kazada, yaralanan araç sürücüsü Hasan Liman ve araçta yolcu olarak bulunan Mildeniz Aliş (K-15) ile Efe Öztanoğlu (E-13) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Son Güncelleme: 11.11.2020 19:10
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