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Metehan'da kokain!

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında KKTC'ye geçen bir kişinin aracından kokain ve hintkeneviri çıktı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:24
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Metehan'da kokain!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.05.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçen A.K.(E-30)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 35 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 500 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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