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Metehan'da 'üçüncü şerit açıldı

Metehan Sınır Kapısı

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:50
Metehan'da 'üçüncü şerit açıldı

Metehan Sınır Kapısında KKTC’ye girişleri bir nebze olsun rahatlatmak için iki hafta önce planlamasına başlanan 3. şerit ve kontrol noktası, bugün sabah saatlerinde araç ve yaya geçişine açıldı.

3. şeridin geçişlere açılmasından önce Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Metehan Sınır Kapısında yapılan incelemede Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Bakan Atakan’ın Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı ve Plan/Proje Müdürü ve Trafik Dairesi Müdür Vekili Ahmet Aydın ile PGM üst düzey personeli de yer aldı.

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Son Güncelleme: 17.09.2018 13:05
Anahtar Kelimeler:
Metehan Sınır Kapısı
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