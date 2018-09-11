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Metehan Sınır Kapısı'na 3, şerit yol geliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Metehan sınır kapısı için öngörülen üçüncü şerit çalışmasının bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

11 Eylül 2018 Salı 13:22
Metehan Sınır Kapısı'na 3, şerit yol geliyor

Atakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmalar planlandığı gibi giderse gelecek hafta Metehan sınır kapısı KKTC girişinin aynı anda 3 şeritle hizmet vereceğini kaydetti.

Atakan, Metehan sınır kapısındaki sigorta işlemlerinin kapıyı tıkamaması adına da bir dizi çalışma yapacaklarını duyurdu. Türk Lirası’nın Euro karşısında değer kaybetmesinden dolayı son zamanlarda Kıbrıslı Rumların KKTC’den alışverişe artan talebi nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta, en büyük yoğunluğun görüldüğü Metehan sınır kapısında halen iki şerit olan gidiş ve gelişleri üç şeride çıkararak sıkışıklığı önlemek için çalışma başlatmıştı.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi

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Son Güncelleme: 11.09.2018 13:30
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündem3 şerit YolMetehan Sınır KapısıTolga Atakan
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