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Metehan Sınır Kapısı'nda eylem yapılacak

İŞAD, KTEZO, MÜSİAD, GİAD, RESBİR, GARBİR ve BENBİR, yarın Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında eylem yapacak.

26 Kasım 2019 Salı 16:04
Metehan Sınır Kapısı'nda eylem yapılacak

İŞAD, KTEZO, MÜSİAD, GİAD, RESBİR, GARBİR ve BENBİR, yarın Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında eylem yapacak.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü yazılı açıklamasında, “sınır kapılarının işkence halinde yer alan durumun acilen çözüme ulaştırılması” ve “hükümetin farkındalığını artırmak” amacıyla yapacakları eylemin saat 11.00’de gerçekleştirileceğini bildirdi. 

“Toplumları kaynaştırmanın en güzel yolu ticarettir. Ticaret karşılıklı güven ve saygıyı güçlendirir” diyen Mamülcü, Türk lirasında değer kaybının ardından tüm olumsuz baskı ve propagandalara rağmen Güney Kıbrıs’tan alışveriş için    Kuzey Kıbrıs’ın tercih edildiğini  kaydetti.

Sivil toplum ve bu konuda örgütlenen kurumlar olarak daha önce hükümete verdikleri bildiri karşısında yeterli ve olumlu bir gelişme olmadığını, daha önce İŞAD olarak yaptıkları eyleme kayıtsız kalındığını  ifade eden Mamülcü, hükümete yönelik eleştiride bulundu ve duyarsızlığın ülke ekonomisini daha da kötü duruma düşüreceği uyarısı yaptı.

Mamülcü, örgütler olarak “Kuzey’den Güneye ve Güney’den Kuzey’e sınır geçişlerinde yaşanan  sorunları yerinde tespit amacıyla sınır kapılarında yaptıkları incelemeler ve gözlemleri” de şöyle sıraladı:

“Sınır kapılarında yeterli personel yoktur. Özellikle en yoğun olan Metehan Sınır Kapısı’nda görev yapan personel 12-24 esaslı çalışmakta yoğun vakitlerde kişisel ihtiyaçlarına  zaman bile bulamamaktadır. Yolun şerit sayısı az,  geçişler alt yapısı yetersiz. Yaptığımız tespitlerde ortalama 50 saniye süren kayıt işlemine rağmen fiziki koşullar geçişleri yavaşlatmaktadır. Güney’den gelen araçların sigortalanması seyir şeridinde yapılmaktadır. İşlemlerde kayıt uzun sürdüğünden tıkanıklık artmaktadır.”

Mamülcü, öneri ve tekliflerini de şöyle sıraladı:

“Hızla personel artırılmalı ve vardiya süreleri kısaltılmalıdır. Geçiş yolları iki katına çıkarılmalı ve altyapı süratle tamamlanmalıdır.

Özellikle Lefkoşa bölgemizde Kaymaklı ya da Çağlayan bölgesinde araç geçişine uygun yeni kapı/kapılar açılmalıdır. Beyarmudu ve Mağusa’da Yeni kapıların açılması ve mevcutların rehabilite edilmesi gerekmektedir. Hızlı geçişi sağlamak amacıyla tüm Güney ve Kuzey halkını kapsayacak BM gözetiminde Fast Track kartı oluşturularak kart okutma yöntemi ile hızlı geçişler sağlanmalıdır. (Bu önerinin nedeni karşılıklı iki devletin kimlik kartı verilerini paylaşmak istememeleridir.)

Muhaceret kayıtlarında askerlik ve konaklama ile ilgili konularda yasal kolaylaştırmalar acilen gerçekleştirilmelidir. Sigorta işlemlerinin yapılması ayrı bir kısma alınması gerekmektedir. Teknoloji alt yapılarının geliştirilmesi dünyada uygulanan birçok teknolojik geçiş sistemlerinin uygulanması gerekir.”

Mamülcü, ülke ekonomisine katkıda bulunan ve ülkeyi ziyaret eden tüm misafirlere, en güvenilir ve hızlı geçiş sistemini sağlamanın devletin acil önceliği olması gerektiğini de belirterek, yetkili tüm paydaşları acilen çözüm odaklı çalışmaya çağırdı.

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Fasa Fiso 2019-11-26 16:23:26

Dernekler ve sendikalar eylem yapmasını bilmiyorlar maalesef. Dikkat çekecekler diye geçiş yapan insanlara eziyet çektirmezler umarım.

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Manga 2019-11-26 16:47:20

Kapatsınnar sınır kapılarını insannar 2 sahat beklemesin. 15 sene var daha şimdi eylem. İnsanı hasda edersiniz.

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