Metehan Sınır Kapısı'nda teslimat yapıldı

İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi Eş Başkanı Leonidas Fylaktou’nun, Kıbrıs Türk toplumuna Klorokin ve koruyucu ekipmanlarının teslimatı Metehan Sınır Kapısı’ndan yapıldı.

Yaklaşık 2 bin adet Klorokin hapı ve koruyucu ekipmanın teslim edildiği ifade edildi.

Talep, geçtiğimiz Cumartesi günü Rum Lider Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılmıştı.