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Metehan Sınır Kapısı'nda teslimat yapıldı

Güney Kıbrıs'tan 2 bin adet Klorokin ve koruyucu ekipmanlar teslim edildi.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:23
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Metehan Sınır Kapısı'nda teslimat yapıldı

İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi Eş Başkanı Leonidas Fylaktou’nun, Kıbrıs Türk toplumuna Klorokin ve koruyucu ekipmanlarının teslimatı Metehan Sınır Kapısı’ndan yapıldı.

Yaklaşık 2 bin adet Klorokin hapı ve koruyucu ekipmanın teslim edildiği ifade edildi.

Talep, geçtiğimiz Cumartesi günü Rum Lider Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılmıştı.

Son Güncelleme: 16.04.2020 14:47
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKlorokinKoruyucu Ekipman
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VATANDAŞ 2020-04-16 14:47:18

BÖYLE BİR SALGIN VARKEN, BU NE NEFRET DİLİ. BİR MÜDDET SİYASETİ UNUTSAK OLMAZ MI?

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