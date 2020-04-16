Metehan Sınır Kapısı'nda teslimat yapıldı

İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi Eş Başkanı Leonidas Fylaktou’nun, Kıbrıs Türk toplumuna Klorokin ve koruyucu ekipmanlarının teslimatı Metehan Sınır Kapısı’ndan yapıldı.
Yaklaşık 2 bin adet Klorokin hapı ve koruyucu ekipmanın teslim edildiği ifade edildi.
Talep, geçtiğimiz Cumartesi günü Rum Lider Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılmıştı.
Son Güncelleme: 16.04.2020 14:47
BÖYLE BİR SALGIN VARKEN, BU NE NEFRET DİLİ. BİR MÜDDET SİYASETİ UNUTSAK OLMAZ MI?