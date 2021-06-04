Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

Metehan Sınır Kapısı'ndan saat 10.00’a Kadar 917 Çıkış, 312 Giriş Yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün yeniden karşılıklı geçişlere açılan Metehan Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. 

04 Haziran 2021 Cuma 12:27
128 Okunma
Metehan Sınır Kapısı'ndan saat 10.00’a Kadar 917 Çıkış, 312 Giriş Yapıldı

Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Köle’den bilgi aldı. 
COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında yaklaşık bir yıldan beri kapalı olan 9 sınır kapısı, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasında varılan uzlaşı sonucu bugün yeniden geçişlere açıldı. 
Metehan Sınır Kapısı'ndan 00.00’dan 10.00’a kadar 917 çıkış, 312 giriş yapıldığı bildirildi.
TATAR KURALLARA UYMA ÇAĞRISINDA BULUNDU
Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan Sınır Kapısı’nda yaptığı konuşmada, pandeminin bitmediğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak gerektiğini vurguladı. 
Tatar, polise, gümrük ve sağlık çalışanları, Sağlık Teknik Komitesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, sürecin iyi yönetildiğini söyledi. 
Her zaman barıştan yana olduklarını kaydeden Tatar, sınır kapılarının açılması ve temasların devam etmesinden mutlu olduklarını belirtti. 
“Bu işin bir de ekonomik boyutu var” diyen Tatar, sınır kapılarının açılmasının esnafa ve ekonomiye yarar sağlayacağını vurguladı.
Kuralları uygulayabilmenin ve kararların almanın cesaret istediğini belirterek, hükümete de teşekkür eden Tatar, “Önemli olan KKTC’nin umutla geleceğe bakmasıdır” dedi.
Pandeminin iyi yönetildiğine işaret ederek, Rum tarafında vaka sayısının 72 bin olduğunu söyleyen Tatar, “KKTC’deki rakam bunun onda biridir. Kuzey Kıbrıs’a gelecek olanlar rahat olsun” diye konuştu. 
“AYRIM OLMAMALI”
Cumhurbaşkanı Tatar, sınır kapılarında kişiler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyerek, Rum lider Anastasiadis ile de bu konuyu konuştuğunu belirtti. 
Türkiye’den gelip KKTC’ye yerleşen vatandaşların Güney Kıbrıs’a geçememesine ilişkin ayrımcılığın sona ermesi gerektiğini dile getiren Tatar, konuyu Birleşmiş Milletlere de ilettiğini kaydetti. 
Sınır kapılarına yönelik kararların üçüncü ülke vatandaşlarını da kapsadığını belirten Tatar, AB ülkelerinden de gelip, kuzeye geçmek isteyenlere sıkıntı yaratılmaması gerektiğini söyledi. 

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:40
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
"Mega kentler yaratma hevesi bizi felaketlere götürecek"
"Mega kentler yaratma hevesi bizi felaketlere götürecek"
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim