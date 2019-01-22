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Meteoroloji bugün yağış beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Dairesi, bugün yağış beklendiğini duyurdu.

22 Ocak 2019 Salı 11:04
Meteoroloji bugün yağış beklendiğini duyurdu

Hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkemizde bugün yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki hafta havanın genellikle parçalı bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-18 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiYağışYağmurHaberGündemKıbrıs
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şemsiye 2019-01-22 14:34:46

ne yağmuru be. 3 gün hiçbirşey yoktur. hahse giren?

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