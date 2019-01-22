Meteoroloji bugün yağış beklendiğini duyurdu

Hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkemizde bugün yağış bekleniyor.

, önümüzdeki hafta havanın genellikle parçalı bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-18 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.