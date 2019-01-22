Meteoroloji bugün yağış beklendiğini duyurdu

Hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkemizde bugün yağış bekleniyor.
Açıklamaya göre, rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Meteoroloji Dairesi, bugün yağış beklendiğini duyurdu.
Hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkemizde bugün yağış bekleniyor.
Açıklamaya göre, rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
ne yağmuru be. 3 gün hiçbirşey yoktur. hahse giren?