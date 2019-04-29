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Meteoroloji Dairesi açıkladı!

Meteoroloji Dairesi, perşembe ve cuma günleri serin ve nemli havanın etkili olacağını, perşembe günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur da beklendiğini açıkladı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:30
Meteoroloji Dairesi açıkladı!
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Meteoroloji Dairesi’nin 30 Nisan - 6 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nisbeten nemli, perşembe ve cuma günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Hava, hafta boyunca genellikle parçalı az bulutlu geçecek. Çarşamba günü parçalı zamanla çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

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YAĞIŞ ANINDA YER YER KUVVETLİ RÜZGAR DA BEKLENİYOR
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30 santigrat, sahillerde 23 – 26 santigrat dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Dairesi
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