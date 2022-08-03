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Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran: “Olağanüstü sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…”

Bunaltıcı sıcaklar sürüyor.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:23
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Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran: “Olağanüstü sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…”
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Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının 41 dereceyi geçmediğini ancak nemin hissedilen sıcaklığı 43-46 derece dolaylarına çıkardığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Lefkoşa’da sıcaklığın 46,6 derece ölçüldüğünü kaydeden Buran, “Bugünlerde böyle bir olağanüstü sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…” dedi. Buran, yüksek nem nedeniyle sıcakların bunaltmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nin 4- 10 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu, yarın, Cuma ve cumartesi sabah saatleri yer yer sisli olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41, sahillerde 33-36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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