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Meteoroloji Dairesi'nden depremle ilgili açıklama!

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 3.07’de, Daire’ye bağlı Alevkaya Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 147 kilometre uzaklıkta, 6.2 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.

11 Ocak 2022 Salı 09:47
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Meteoroloji Dairesi'nden depremle ilgili açıklama!
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Daire’den yayımlanan deprem raporunda, söz konusu deprem “şiddetli” olarak derecelendirilirken, yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.09 kuzey ve 31.92 doğu koordinatlarında, yaklaşık 8.7 km derinlikte, Kıbrıs’ın kuzeybatısında (deniz) olduğu kaydedildi.
BÖLGE ÜLKELERİNDE DE HİSSEDİLDİ
Kıbrıs’taki deprem, Akdeniz’e kıyısı olan komşu ülkelerde de hissedildi.

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