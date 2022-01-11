Meteoroloji Dairesi'nden depremle ilgili açıklama!

Daire’den yayımlanan deprem raporunda, söz konusu deprem “şiddetli” olarak derecelendirilirken, yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.09 kuzey ve 31.92 doğu koordinatlarında, yaklaşık 8.7 km derinlikte, Kıbrıs’ın kuzeybatısında (deniz) olduğu kaydedildi.

BÖLGE ÜLKELERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Kıbrıs’taki deprem, Akdeniz’e kıyısı olan komşu ülkelerde de hissedildi.