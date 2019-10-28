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Meteoroloji Dairesi'nden Yağmur Uyarısı!

Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında.

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:10
Meteoroloji Dairesi'nden Yağmur Uyarısı!

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam üstüne kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlarla yetkililerin, dolu, dere taşması, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklar karşında tedbirli olması tavsiye edildi.

Dün etkili olan yağışlar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Dörtyol ile Turunçlu kavşağı ve Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Alayköy çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasında sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman azalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Karpaz’da, bir aracın camı dolu yağışından dolayı kırılırken bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri meydana geldi.

Başkent Lefkoşa’daki Ledra Palace Sınır Kapısı bölgesinde ise devrilen ağaç ise bir süre trafiği aksattı.

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