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Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:12
Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

Meteoroloji Dairesi, dün ve gece en çok yağış alan bölgelerin metre kareye 61 kilogram ile Geçitkale’ye olduğunu kaydetti.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Dairesi
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