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METEOROLOJİ DAİRESİ YAĞIŞ MİKTARLARINI AÇIKLADI

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

06 Kasım 2020 Cuma 13:27
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METEOROLOJİ DAİRESİ YAĞIŞ MİKTARLARINI AÇIKLADI

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. 
Buna göre Zaferburnu’na metrekaye     2 kg, Lefkoşa’ya metrekareye 1 kg yağış düştü. Diğer bölgelerdeki yağışlar 1 kg’nin altında kaldı.

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