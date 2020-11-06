METEOROLOJİ DAİRESİ YAĞIŞ MİKTARLARINI AÇIKLADI

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre Zaferburnu’na metrekaye 2 kg, Lefkoşa’ya metrekareye 1 kg yağış düştü. Diğer bölgelerdeki yağışlar 1 kg’nin altında kaldı.