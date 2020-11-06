Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.
Buna göre Zaferburnu’na metrekaye 2 kg, Lefkoşa’ya metrekareye 1 kg yağış düştü. Diğer bölgelerdeki yağışlar 1 kg’nin altında kaldı.
METEOROLOJİ DAİRESİ YAĞIŞ MİKTARLARINI AÇIKLADI
Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.
06 Kasım 2020 Cuma 13:27
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Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.