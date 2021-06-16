Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evi soyup soğana çevirmiş
Evi soyup soğana çevirmiş
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası

Meteoroloji Dairesi Yağış Miktarlarını Açıkladı

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:12
114 Okunma
Meteoroloji Dairesi Yağış Miktarlarını Açıkladı

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün 08.00 – 08.00 saatleri arasında Gemikonağı, Mehmetçik, Geçitkale, Taşpınar ve Devlet Üretme Çiftliği’nde kaydedilen yağış miktarını açıkladı. 
Açıklamaya göre Gemikonağı  ve  Mehmetçik’te metrekareye 0,3, Devlet Üretme Çiftliği’nde 0,2, Geçitkale ve Taşpınar’da 0,1 kilogram yağış kaydedildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Üstel, Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Üstel, Anıtkabir'i ziyaret etti
Ahmet Erbaş’tan Öneri; "Tıp Fakültesi Hastanesi olsun"
Ahmet Erbaş’tan Öneri; "Tıp Fakültesi Hastanesi olsun"
Akdeniz İçme Suyu ve Su Motorları Bölgesinde Elektrik Kesintisi Olacak
Akdeniz İçme Suyu ve Su Motorları Bölgesinde Elektrik Kesintisi Olacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim