Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün 08.00 – 08.00 saatleri arasında Gemikonağı, Mehmetçik, Geçitkale, Taşpınar ve Devlet Üretme Çiftliği’nde kaydedilen yağış miktarını açıkladı.
Açıklamaya göre Gemikonağı ve Mehmetçik’te metrekareye 0,3, Devlet Üretme Çiftliği’nde 0,2, Geçitkale ve Taşpınar’da 0,1 kilogram yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi Yağış Miktarlarını Açıkladı
16 Haziran 2021 Çarşamba 13:12
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Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün 08.00 – 08.00 saatleri arasında Gemikonağı, Mehmetçik, Geçitkale, Taşpınar ve Devlet Üretme Çiftliği’nde kaydedilen yağış miktarını açıkladı.