Meteoroloji Dairesi’nden Deprem Açıklaması

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi, dün yaşanan 5.1 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ilk değerlendirme sonucunda, aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.1 olan orta şiddetteki depremin merkez üssünün 34.94 Kuzey ve 31.92 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 8.0 km derinliğinde Kıbrıs’ın kuzeybatısı olduğunun saptandığı belirtildi.