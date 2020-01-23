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Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı!

 Meteoroloji Dairesi uyardı

23 Ocak 2020 Perşembe 15:15
Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı!

 Meteoroloji Dairesi, bu akşam fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren yarın saat 15.00’e kadar kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat),  zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Daire,  yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

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MeteorolojiFrtınaUyarıHaberKıbrısGündem
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a 2020-01-23 18:03:23

inanmayın yau, 55km rüzgar gelirken uyarı yapmazlar, 35 km rüzgar gelir deli olurlar

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