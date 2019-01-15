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Meteoroloji Dairesi’nden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı!

Ocak ayının ilk haftası başlayan şiddetli yağışlar yeniden etkisini göstermeye başladı.

15 Ocak 2019 Salı 10:47
Meteoroloji Dairesi’nden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı!

Meteoroloji Dairesi’nden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı yapıldı.
Ülkemiz yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında.

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Yarın öğleden sonra kar; Perşembe sabahı ise şiddetli don olayı bekleniyor.Sağanak yağmur ülkede etkili olurken, yarın öğleden sonra kar yağışı; Perşembe sabahı da şiddetli don olayı bekleniyor.Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, 18 Ocak’a kadar devam edecek dönemin ikinci yarısında, hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak.

Yer yer kuvvetli olması beklenen sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması da tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiKarHava DurumuYağmurDonHaberSoğukGündemKıbrıs
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vatandaş 2019-01-15 12:14:46

her hafta bişeyler söylersiniz.Hiç bir tahmin doğru çıkmaz işiniz masgaralık...

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