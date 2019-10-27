Meteoroloji Dairesi’nden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Dairesi şiddetli yağış uyarısında bulundu ve yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinden yarın akşamüstüne kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlarla yetkililerin, dolu, dere taşması, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklar karşında tedbirli olması da tavsiye edildi.