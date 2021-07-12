Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayaçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Meteoroloji Dairesi’nden Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

banner102

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren pazar gününe kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olacağını açıklayarak, uyarılarda bulundu. 

12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:47
127 Okunma
Meteoroloji Dairesi’nden Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Daireden yapılan açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 – 43, sahillerde ise 34 - 37 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi. 
Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olması beklenen bölgede, rüzgarın ise  Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette eseceği ifade edildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların, sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sıcak Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkezi Cezaevinde, Mahkum ve Tutuklulara Covid Aşıları Yapılmaya Başlandı
Merkezi Cezaevinde, Mahkum ve Tutuklulara Covid Aşıları Yapılmaya Başlandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 15 Temmuz Perşembe Günü Yapılıyor
Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 15 Temmuz Perşembe Günü Yapılıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim