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Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren cumaya kadar bölgede yer yer kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:13
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında görülecek sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 24.00’de başlayıp 15 Şubat Cuma günü saat 12.00’ye kadar sürecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiSağanak YağışYağmurHaberGündemKıbrıs
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