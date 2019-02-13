Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 24.00’de başlayıp 15 Şubat Cuma günü saat 12.00’ye kadar sürecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı belirtildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren cumaya kadar bölgede yer yer kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
13 Şubat 2019 Çarşamba 16:13
Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 24.00’de başlayıp 15 Şubat Cuma günü saat 12.00’ye kadar sürecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı belirtildi.