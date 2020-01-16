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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

16 Ocak 2020 Perşembe 13:33
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 24 saatlik sürede, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması, rüzgarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 14.00’de başlayıp yarın saat 14.00’e kadar sürecek yağışların yer yer, metrekareye  21-50 kg arası olacağı belirtildi.

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