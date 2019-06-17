Meteoroloji'den Son Uyarı! O bölgedeki vatandaşlar dikkatli olsun

Meteoroloji Dairesi, son radar görüntülerine göre özellikle Ercan yöresi ve İskele ilçesindeki vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Meteoroloji, yağışların 3 gün yer yer etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji Dairesi, dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması ihbarında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nin ihbarında, “Bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.