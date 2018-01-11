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Meteoroloji'den toz uyarısı geldi

Meteoroloji Dairesi, bölgenin bugün 18.00’den itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:35
Meteoroloji'den toz uyarısı geldi
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Meteoroloji Dairesi, bölgenin bugün 18.00’den itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

Dairenin açıklamasında, toz zerreciklerinin yarın gece yarısına kadar etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji, dün yaptığı açıklamada da hafta sonu yağmur beklendiğini bildirmişti.

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vatandaş 2018-01-11 21:44:43

ne hikmetse bizim meteoroloji ne zaman yağmur geliyor dese tam aksine toz toprak gelir gırıldık guraklıkdan gavolemm

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