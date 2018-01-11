Meteoroloji'den toz uyarısı geldi

Meteoroloji Dairesi, bölgenin bugün 18.00’den itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin etkisi altında kalacağını bildirdi.



Dairenin açıklamasında, toz zerreciklerinin yarın gece yarısına kadar etkili olacağı bildirildi.



Meteoroloji, dün yaptığı açıklamada da hafta sonu yağmur beklendiğini bildirmişti.