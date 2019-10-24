Meteoroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran uyardı: “Bugün ve yarın öğlene kadar yer yer çok kuvvetli yağış beklentisi var”

Ülkede dün geceden beri etkili olan şiddetli yağışlarda en çok yağmur metrekareye 59 kg ile Kalkanlı’ya düştü. Gaziveren 32, Gemikonağı 30 ve Selvilitepe ile Akdeniz 29 kg yağmur aldı

Meteoroloji Dairesi hafta boyunca sağanak beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bölge, 24 – 30 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyretmesi; rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.