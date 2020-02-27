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Meteoroloji son tahminleri açıkladı

27 Şubat 2020 hava durumu

27 Şubat 2020 Perşembe 09:37
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Meteoroloji son tahminleri açıkladı

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Şubat Perşembe günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ve 2 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-20 derece dolaylarında seyredecek. Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.

Yarın ve cumartesi günü de yer yer sağanak yağmurlu olacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiYağmurHava Durumu
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