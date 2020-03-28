Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak, pazartesi günü parçalı ve az bulutlu, salı günü parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak, perşembe parçalı ve az bulutlu ve cuma günü parçalı ve az bulutlu olacak

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 19– 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın ve pazar günü kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.