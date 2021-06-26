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Meteoroloji’den Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava dalgası beklendiğini belirterek yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 16:11
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Meteoroloji’den Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Meteoroloji açıklaması şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizi etkileyen sıcak hava kütlesine bağlı olarak beklenen en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 8 °c üzerinde 39 - 42 °c, sahillerde ise mevsim normallerinin 3 ile 6 °c üzerinde 32 - 35 °c  dolaylarında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları ) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

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