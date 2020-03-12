Meteoroloji’den yağış ve tozlu hava konusunda uyarı

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklıkları kıyı şeridinde 18-21 derece, iç kesimlerde ise 21-22 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

TOZLU HAVA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, Orta Doğu üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bugün ülkede etkili olacağını da duyurdu.