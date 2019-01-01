Meteroloji Dairesi Açıkladı!

1 – 7 Ocak tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemiyle, soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Meteorolojik durum nedeniyle bölgede beklenen hava şöyle:bugün; parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Çarşamba; parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, perşembe; parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma; parçalı ve çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu, cumartesi; parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi; parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığının ise iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 14 – 17 derece, dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın; periyodun ilk iki günü güney ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.