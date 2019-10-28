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METİ, tuzakları tek tek temizliyor

Kritik bölgelere Mehmetçik’ten önce giden mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ve imha timleri (METİ), yüksek riskte yaptıkları görevlerinde bölgeyi kendilerinden sonra gelecek askerler için temizliyor.

28 Ekim 2019 Pazartesi 09:42
METİ, tuzakları tek tek temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad’da kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliğin artırılması ve hayatın normale dönebilmesi için patlayıcı temizleme çalışmaları yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü PKK/YPG’nin sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak terörü adım adım temizliyor.

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda görev alan, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) ile bölgede çalışma yürüten komandolar, meskun mahal operasyonu ve arama tarama çalışmalarında başarıyla görev yapıyor. Timler, mayın arama dedektörü ile yol ve kaldırımlarda tarama yaparken şüpheli görülen cisimler uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.

Son olarak, Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, METİ tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi.

Kritik bölgelere Mehmetçik’ten önce giden mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ve imha timleri, yüksek riskte yaptıkları görevlerinde bölgeyi kendilerinden sonra gelecek askerler için “temizliyor”.

Teröristle mücadele harekat bölgesinde karşılaşılan en önemli tehdit unsurlarından olan mayın ve el yapımı patlayıcıların yerinin belirlenmesi ve gerektiğinden imha edilmesi için özel timler yetiştiriliyor.

Teröristle mücadele harekat bölgesine ataması yapılan istihkam sınıfı subay, astsubay ve uzman erbaşlar görevlerine başlamadan önce teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

Mayın ve el yapımı patlayıcıların aranması, tespiti, acil ve zorunlu hallerde yerinde imhası görevini icra edecek METİ personeli, önce mayın dokümantasyon merkezi, el yapımı patlayıcılar dershanesi, tespit ve tanıma dershanesinde teorik bilgiler ediniyor. Eğitimlerde mayın ve patlayıcı tiplerinin yanı sıra mayın botları, patlayıcı düzenekleri, canlı bomba hareket tarzı hakkında bilgiler veriliyor.

Bu eğitimleri tamamlayanların bir sonraki eğitimi teröristle mücadele harekat bölgesine benzer arazide yapılıyor. Yaşanmış gerçek olaylarla aynı şartlarda hazırlanmış parkurlarda uygulamalı eğitim veriliyor.

Öte yandan, NATO eğitimlerini desteklemek amacıyla 2007 yılından bu yana NATO üyesi ülkeler ile dost ve müttefik ülke personeline yılda iki kere “yüksek tehditli el yapımı patlayıcı ortamında taktik harekat kursu” veriliyor.

DB/TRT

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METİHaber
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