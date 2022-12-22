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Toplantı başında İşverenler adına konuşan Metin Arhun, 'bugün rakamlara girme düşüncesinde değiliz' diyerek bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücret için belki önümüzdeki hafta toplantıya başlasaydık daha iyi olabilirdi. Seçim arifesindeyiz ve hassas bir süreç. Biz seçim sürecine şu veya bu şekilde etki edebilir düşüncesiyle bugün çok rakamlara girme düşüncesinde değiliz."

Arhun toplantıların hayırlı olmasını temenni ederek, tüm kesimleri mutlu edecek bir rakama ulaşabilmeyi diledi.