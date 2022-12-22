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Metin Arhun: Bugün rakamlara girme düşüncesinde değiliz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un başkanlığında bugün saat 14.00'te Bakanlık Toplantı Salonu'nda toplandı. 

22 Aralık 2022 Perşembe 14:34
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Metin Arhun: Bugün rakamlara girme düşüncesinde değiliz



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Toplantı başında İşverenler adına konuşan Metin Arhun, 'bugün rakamlara girme düşüncesinde değiliz' diyerek bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücret için belki önümüzdeki hafta toplantıya başlasaydık daha iyi olabilirdi. Seçim arifesindeyiz ve hassas bir süreç. Biz seçim sürecine şu veya bu şekilde etki edebilir düşüncesiyle bugün çok rakamlara girme düşüncesinde değiliz."

Arhun toplantıların hayırlı olmasını temenni ederek, tüm kesimleri mutlu edecek bir rakama ulaşabilmeyi diledi.

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Asgari Ücret Tespit KomisyonuHasan TaçoyMetin ArhunAsgari ücret
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