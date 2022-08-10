Metin Arhun: Özel sektöre ayrılan payın arttırılması gerekiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonun’da işverenleri temsil eden İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk oldu.

Çetrefilli bir dönem yaşanıldığını dile getiren Arhun, iyiye gitmeye çalışıldığını ama dünyanın kötüye gittiğini ifade etti. Özellikle Ukrayna savaşının ekonomik dengeleri çok alt-üst ettiğinden bahseden Arhun, bu noktada biraz anlayış gerektiğini dile getirerek, petrolün fiyatının çok yükseldiğini dolaylı olarak bunun elektrik fiyatlarına da yansıdığını kaydetti.

Bunlarla birlikte tüm insanların da geçim sıkıntısı çektiğinin altını çizen Arhun, sürekli olarak bir artış olduğunu belirtti. Arhun, geçim sıkıntısından kaynaklı insanların her konuşulanı daha duygusal anlayabileceğine değindi.

“ÜNİVERSİTE MEZUNUYSANIZ HAK ETTİĞİNİZ ASGARİ ÜCRET DEĞİL”

“Vasıflı olup yani üniversite mezunu olup asgari ücret alanlar var, ‘belirlediğimiz asgari ücretin vasıfsız işçi ücreti’ olduğunu söyledim aslında demek istediğim; daha önce çalıştıysanız, üniversite mezunu iseniz sizin hak ettiğiniz ücet asgari ücret değil...” diye konuşan Arhun, konunun başka yerlere çekildiğini ifade etti.

Herhangi bir devlet desteği olmadan verebilecekleri maksimum asgari ücretin 8 bin 600 TL olduğuna değinen Arhun, bunun daha fazlasının iş vereni sıkıntıya sokacağı vurgusunu yaptı.

“Rekabet yaptığımız ülke Türkiye ve orada asgari ücret 5 bin 500 TL” diye konuşan Arhun, rekabet yapılan ülkenin 1 buçuk katı ile yola çıkıp üretim yapılırsa, üretilen ürünün fiyatlandırılamayacağını söyledi.

“8 bin 600 TL’yi vermekte zorlanan işletmeler 10 bin TL'yi nasıl verecekti ?” sorusunu soran Arhun, Türkiye’nin pandemi döneminde başladığı asgari ücret katkısının hala devam ettiğini ve orada veriliyorsa burada da verilebileceğini ifade etti.

“CİROLARI ARTMAYAN ŞİRKETLER NASIL AYNI İŞÇİ SAYISI İLE DEVAM EDECEK?”

Şirketlerin çıkmazda olduğunun vurgusunu yapan Arhun, ‘ciroları artmayan şirketlerin devlet desteği olmadan nasıl aynı kişi sayısı ile yoluna devam edeceği’ ve ‘devletin bile zor durumda olduğu bir dönemde özel sektöre destek verilmezse nasıl daha fazla ücret verileceği’ sorularını sordu.

Arhun, herkesin özel sektör çalışanını anlamasına ihtiyaç olduğunu, bu yapının içerisinde özel sektöre ayrılan payın arttırılması gerektiğini belirtti.

Kayıt dışı ekonomiyi etkilemekte asgari ücretin büyük bir payı olduğuna değinen Arhun, “Emeklilere destek az, sosyal sigorta geliri ile sosyal sigorta emeklilerini ödemeye çalışıyolar... Yani her 2 kişi 1 emekliyi ödemeye çalışıyor” ifadelerini kullanarak bunu yapmak istemeyen insanların sosyal sigortalara beyan ettikleri primi düşük gösterdiklerini söyledi.

“NEREYE ELİMİZİ ATSAK, O ELİMİZDE KALIYOR”

“Nereye elimizi atsak o elimizde kalıyor” diye konuşan Arhun, Türkiye’nin bunu gördüğünü belirterek niçin elektriğin özelleştirilmeye çalışıldığını sordu. Kıbrıs Türk Havayolları’nın ise başka bir örnek olduğunu dile getiren Arhun, “Yürütemediniz dedi destek vermedi, kapattık” ifadelerini kullandı.

Arhun, “Seçim öncesinde bedava elektrik kullandırdılar, halka seçim olacağı için elektriğe zam yapılmadı ve çok acı ki AKSA’nın parasını bile ödeyemediler” dedi.

600 milyonun KKTC’ye bile girmeden direk Türkiye’den AKSA’nın hesabına girdiğini vurgulayan Arhun, o dönem borçlandırılan miktarların faizlerinin de şu an kullandığımız elektriğin üzerine bindiğini söyledi.

“Ben niye daha çok asgari ücrete olumlu bakmayayım ki” diye konuşan Arhun, içinde bulunduğumuz durumda 8 bin 600 TL’den fazlasını işverenin ödeyemeyeceğini dile getirdi.

Kaynak : Kıbrıs Postası