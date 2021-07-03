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Metin Atan Başkanlığa Devam Edecek

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN)  28.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Metin Atan bir dönem daha başkanlık yapmak için Genel Kuruldan onay aldı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:55
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Metin Atan Başkanlığa Devam Edecek

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Hidden Garden’de yer alan, divan başkanlığını İbrahim Şükür’ün yaptığı Genel Kurulda tek başkan adayı Metin Atan oldu. Atan, başkanlık görevi için üyelerin onayını aldı.

Genel Kurulda, sendika yetkili  kurullarında görev yapacaklar da belli oldu. Yönetim kurulunda şu isimler görev yapacak:

Özgür Kıdrışlıoğlu, Ali Kavas, Osman Yücelen, Ayşe Bilgehan, Bünyamin Adaklı, Ayşe Özdemirağ, Seher Güneş, Murat Çınaroğlu, Burak Tuna, Ayşe Alkan, Hasan Erden, Olcay Kutluol, Kemal Baysaloğlu, Süleyman Kıbçak, Mustafa Usluer, Gülten Tunç Gökel, Derviş Karaca, Cemaliye Üreten, Mustafa Karamanlı, Mehmet Ali Bayar, Ecevit Öztezer, Ümit Nusret, Mustafa Özataç, Latif Tangül, Emine Hilkat, Arife Karal, Sultan Yalçın, Hanife İşlek, Gülden Topçu.

Onur Kurulu üyeleri: Erol Racahan, Hüseyin Özsoy, İbrahim Şükür, Necla Misli, Neval Dinamit, Semra Dükyancı, Hasan Nihat Erduran.

Denetleme Kurulu üyeleri: Elif Durmuş, Orhan Göre, Münevver Uçar.

Disiplin Kurulu üyeleri: İlker Aydoğdu, Fadile İlkhan, Hüseyin Çekirdek.

Genel Kurul’da faaliyet ve mali raporlar da aklandı.

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri SendikasıKAMUSENMetin Atan
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