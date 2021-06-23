Metin Atan: Gelmiş geçmiş en kötü hükümet!

Açıklamaları ile hükümeti eleştiren Atan, hükümetin göreve gelirken ‘hayatı ucuzlatacağız, her şey çok güzel olacak’ dediğini, ancak her söylediklerinin tersini yaptıklarını kaydetti. Atan, hükümetin yaptıkları zamlar karşısında cesaret gösterek, halkın karşısına çıkmasını istedi.

"HÜKÜMETİN YENİ HEDEFİ SENDİKALAR"

“Dibe vurduk, Hatta dibin de altına iniyoruz. Ülkede yok oluyoruz. Kötü gidişat nedeniyle gençlerimiz göç ediyor” diyen Atan, kamu ve özel sektör çalışanlarının kutuplaştırıldığını da aktardı. “Daha önceleri özel sektördeki arkadaşlarla sohbet edebiliyorduk, bir kahve içiyorduk. Ama şimdi örneğin hayat pahalılığını ‘biz almadık siz de almayın’ diyorlar. Haklı insanlar” ifadelerini kullanan Atan, hükümetin şimdiki hedefinin sendikalar olduğunu vurguladı.

"SENDİKALARIN KÖKÜNÜ KURUTMAK İSTİYORLAR"

“Hükümetin ‘sendikaların kökünü kurutacağız’” dediğini dile getiren Atan, hükümetin gelmiş geçmiş en kötü hükümet olduğunun altını çizdi. Hükümetlerin görevlerinden birinin halkın refahını sağlamak olduğunu kaydeden Atan, “Halkı ezmek için perişan ettiniz” sözleriyle hükümeti eleştirdi.

"HAKSIZLIKLARA KARŞI SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Özel sektörle birlikte kamunun da sürünmesinin hedeflendiğini söyleyen Atan, “Yapılan haksızlıklara sonuna kadar direneceğiz” dedi. Hükümetin ‘ben yaparım olur’ mantığı ila hareket ettiğini vurgulayan Atan sözlerine şöyle devam etti:

"DERLETİ HALKI FAKİRLEŞTİRİP BAĞIMLI HALE GETİRMEK"

“Dertleri halkı yoksullaştırmak, fakirleştirmek, vatandaşı bağımlı hale getirmek. Ama kimse kusura bakmasın. Bu parlamenter sistem de bitmiştir. Bu sistemde seçim olacaksa, aynı insanlar 5 yıl daha mecliste olacak. Ülkede başarı için istikrar gerekir. Bu seçim sistemi değişmelidir.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI