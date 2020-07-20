Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı

Metin Ertorun hayatını kaybetti

Gazimağusa'da meydana gelen kazada ağır yaralanan Metin Ertorun hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:25
1153 Okunma
Metin Ertorun hayatını kaybetti

Gazimağusa'da meydana gelen kazada ağır yaralanan Metin Ertorun hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 16.07.2020 tarihinde, Gazimağusa’da Bayraktar Yolu Sokağı üzerinde Arif TOROSLU (E-74) yönetimindeki PC 636 plakalı kamyonet araç ile Ayluga çemberi istikametinden Lemar istikametine doğru seyredip karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik vermeden dikkatsizce Akdoğan Sokağına erken dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Metin ERTORUN (E-61) yönetimindeki CK 734 plaklı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Metin ERTORUN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Metin ERTORUN (E-61) tedavi görmekte olduğu hastanede, bugün, saat 00.30 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı
Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim