Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler...
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit...
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!

Metin Külünk’ten Özgür İş İnsanlarına Ziyaret

05 Temmuz 2022 Salı 16:55
194 Okunma
Metin Külünk’ten Özgür İş İnsanlarına Ziyaret
banner48

AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, Özgür İş İnsanları Derneği’ni ziyaret ederek, KKTC’li iş insanları ile bir araya geldi. Halkın ve esnafın sorunlarını dinleyen Külünk, toplantıya katılanlar ile fikir alışverişinde bulundu. 
Özgür İş İnsanları Derneği Başkanı Mevlüt Avcı yaptığı açıklamada, “Ak Parti eski milletvekili Sn. Metin Külünk derneğimizi ziyaret etti ve tüm esnaf ve halkın sorunlarını dinledi. Katılımcı tüm arkadaşlara ve Sayın Külünk’e çok teşekkür eder, saygılar dileriz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroğlu, normal servise çıkarıldı
Eroğlu, normal servise çıkarıldı
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
“Günümüz dünyası, siyasi hatalara ağır ekonomik bedeller ödetiyor”
“Günümüz dünyası, siyasi hatalara ağır ekonomik bedeller ödetiyor”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim