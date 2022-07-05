Metin Külünk’ten Özgür İş İnsanlarına Ziyaret

AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, Özgür İş İnsanları Derneği’ni ziyaret ederek, KKTC’li iş insanları ile bir araya geldi. Halkın ve esnafın sorunlarını dinleyen Külünk, toplantıya katılanlar ile fikir alışverişinde bulundu.

Özgür İş İnsanları Derneği Başkanı Mevlüt Avcı yaptığı açıklamada, “Ak Parti eski milletvekili Sn. Metin Külünk derneğimizi ziyaret etti ve tüm esnaf ve halkın sorunlarını dinledi. Katılımcı tüm arkadaşlara ve Sayın Külünk’e çok teşekkür eder, saygılar dileriz” dedi.