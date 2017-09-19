Metin Münir: "Kıbrıs: Önce kendini karşındakinin yerine koy"

Metin Münir, Kıbrıs sorunu ile ilgili T24’deki köşe yazısında önemli iddialarda bulundu.

İşte o yazı:

İsviçre’deki Kıbrıs zirvesi neden başarısızlıkla sonuçlandı?

Başarısızlığa hangi konular neden oldu?

Kusur, varsa, hangi tarafta?

Bu soruların doğru cevabını adada Türk lider Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiades ve onlara yakın beş on kişiden başka kimse bilmiyor.

Adada diyorum. Çünkü başından beri sürecin doğrudan veya dolaylı olarak bir parçası olan dış merkezler - Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Birleşmiş Milletler ekibinde vatandaşları bulunan ABD ve Rusya - bu soruların cevaplarını da biliyorlar, görüşmelerde bütün konuşulanları da.

Özetle, Kıbrıs Rum ve Türk halkları hariç, konuyla ilgili herkes her şeyi biliyor.

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