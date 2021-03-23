Metin Şahinoğlu yazdı; KKTC TURİZMİ

Artık klişeleşmiş cümleleri bile kurmakta zorlanıyorum. KKTC TURİZM’İ NEREYE KOŞUYOR demekle başlamak isterdim ama maalesef koşmak yerine durduk.

Pandemi önlemleriyle dibe vuran sektörü ayağa kaldıracak hiçbir somut adım atılmıyor ve atmak için de kimse kılını kıpırdatmıyor. Dünya turizm destinasyonları birer birer açılırken ve dünyadaki mevcut pastadan en büyük dilimi almak için savaş verilirken bizde neler oluyor? Bence turizm bakanlığı sektör temsilcileri ile el ele vererek arı gibi çalışıp ülke turizmini tekrar nasıl ayağa kaldırırız planlarını hayata geçirmesi gerekirdi. En büyük pazarımız olan TÜRKİYEDE Turizm Bakanlığımız seferberlik ilan etmeliydi. Şimdiden turistlere yönelik tüm Covid 19 kuralları deklare edilip açıklanmalıydı diye düşünüyorum. TRT ‘NİN yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs 1 Nisanda yayına giriyor bence reklam aralarında KKTC turizmini tanıtıcı reklamlar Bakanlık tarafından hazırlanıp sunulmalıydı.

İkinci büyük pazarımız İngiltere’ye yönelik hiçbir çalışma yok. Rumların aldığı Larnaka inişli turistlerin (AB dışından )Kuzeye geçmeleri yasaklanırken bizler ne gibi önlem almayı düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili yetkililerden hiç çıt çıkmıyor. İkinci büyük pazarımız İngiltere artık AB üyesi değil gelecek turistlerin çoğu üçüncü yaş gurubunda nasıl İstanbul’da uçaktan inme zorunluluğu karşısında bu zahmete katlanıp Ercan hava limanına uçmayı tercih edecekler. Realist olmamız gerekirse bu kararla ilgili bizler ivedi çözüm üretmezsek ve gerekli lobicilik faaliyetlerini yürütmezsek ikinci büyük pazarımıza good -bye diyeceğiz.

Bilhassa kış aylarında otellerimizin hemen hemen tümünün nemalandığı Alman Pazarımız ne durumda bu operasyonları tekrar devam ettirmeleri için Tur operatörlerimize ne gibi garantiler ve teşvikler verilecektir bilen var mı? Yoksa Alman pazarını da kaybettik de kimse açıklamak istemiyor.

Kısacası pandemiden etkilenmeyen ülke yok ancak bu salgınla yaşamayı öğrenmek zorundayız bakınız Güney Kıbrıs tüm açılım planlarını yapmış 17 Mayıs itibarı ile her türlü turisti ülkesine kabul edecek. Bunun açıklamasını Şubat ayında yapmış. Önceden yapılan radikal açılım kararlarını beyan edip dünya turizm pastasında payını almak için tur operatörlerinin programlarına girmiş İsrail gibi ülkeyle karşılıklı protokol yapıp turistlerin Güney Kıbrıs’a gelmesini sağlamış. Açıkçası bizden bir adım önde değil bence bir kilometre önde hareket ediyorlar. Peki, biz ne yapıyoruz acaba bir hafta sonra ne gibi turizm açılım kararları alınacak bilen var mı? Varsa bilen birisi lütfen biz turizmcilere de söylesin. Her sektörde olduğu gibi Turizm sektörü bir ön plan çalışmasıyla ancak başarılabilir. VİZYONSUZ, MİSYONSUZ gelişigüzel alınan kararlarla ancak bu kadar olur.

Hâlbuki KKTC bir turizm cenneti iklimimiz müsait, en iyi plajlar bizde, ören yerlerimiz bol, en kaliteli otel yatırımları bizde, sunulan hizmet servis kalitesi Güneye oranla bizde daha yüksek ve kullandığımız para birimi avantajı Güneye oranla turistler için çok daha cazip bir tatil destinasyonu. Bir İngiliz turist 10 pound stg. İle çok kaliteli bir yemek ve yanında soğuk bira ve şarabını içebilir.

Bir de bizde olmayanlara bakalım. Turizm imajımızı yeterli derecede tanıtamadık zaten doğrusu imaj yaratamadık. Dünyanın turizm ülkeleri bir yıl önceden plan program tanıtım yaparken biz günü kurtarma planlarının ötesine geçemedik. Hedef kitle belirleyip yaz ve kış turizmini planlama yoluna gidemedik.

Turizmin vazgeçilmez bir parçası olan casinolarımızı bir sektör olarak görmeyip, adına bile Gumarhaneler demeye devam ediyoruz (devletin tüm üst düzeyleri dâhil) .Casinoların başta ülke ekonomisine ne kadar gelir kazandırdığını bile telaffuz etmeyen yılların gelmiş geçmiş hükümetleri acaba bu sektör olmadan devlet gelir kayıplarını hesaba katıyorlar mı?

Lokomotif sektörümüzün en az elliyi aşkın sektörü de çektiğini bugün herkes biliyor ancak bu sektörü yaşatıp yüceltmek için ne gibi hükümet politikaları ürettik. KKTC de her an için 20,000 turistin olduğunu varsayarsak günlük 5 ton tavuk,5 ton kırmızı et,3 ton hellim ve diğer yerli ürünleri de eklersek turizmin ülke ekonomisine ne kadar katkısı olduğunu görebiliriz. Kapanma devam ettiği sürece Ercan devlet hava limanı personeli ne kadar daha işini koruyabilecek, yerel acentelerimiz, turizme yönelik toplu taşımacılar, rehberlerimiz, taksiciler, restoranlarımız, otel çalışanlarımız sektörü kapatan bu günlük kararlarlar ile ne kadar daha dayanabilecekler. Devlete aktarılan tüketimden elde edilen KDV gibi tüketim vergileri azaldık sonra Devlet memurunu nasıl ödeyecek ben bir birey olarak bunları düşünebiliyorsam bizleri yönetenler bunları neden düşünmüyor.

Bu yazıyı kaleme alırken ömrünü turizme adamış bir kişi olarak gerçekten çok üzüntü duyuyorum ancak geç kalınıyor biz turizmciler parti kurultaylarını veya seçimleri bekleyecek lüksümüz yok. Allah aşkına Turizmi hükümet politikası olmaktan çıkarın sürdürülebilir bir DEVLET POLİTİKASININ ESERİ OLSUN.