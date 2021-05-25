Metin Topuz, FETO ve Sedat Peker

Türkiye’den kaçan ve kendine ülke bulmakta zorlanan ve bu duruma da çektiği videolarda isyan eden Sedat Peker, hafta sonu yayınladığı yeni videoda bazı iddiaları gündeme getirdi.

Peker’in doğru konuşup konuşmadığını zaman belirleyecek. Ama Türkiye’de ve KKTC’de söylediklerine dair Hukuk Devleti harekete geçmiştir. Türkiye’de Peker’in kardeşi polis tarafından göz altına alınmış ayrıca Mehmet Ağar ve 18 sanığın 'faili meçhul cinayetler' davasında beraat kararı da bozuldu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin Polis Genel Müdürü ile görüştü ve bu konuda bir rapor hazırlanması talimatını verdi.

Kısacası Peker’in Kutlu Adalı’nın cinayetine dair söyledikleri yeniden araştırma konusu oldu.

Diğer iddialarına gelince; bu konuda gereken cevabı iş insanı Halil Falyalı gayet net bir şekilde verdi. Falyalı, Peker’in iddialarında adı geçen kişilerin 3 kilometre bile yakının da olmadığını söyledi.

Gündem Kıbrıs Gazetesi ise Binali Yıldırım’ın oğlunun en son 2016 yılında Ada’ya geldiğini yazdı. Yani bu ikilinin birbirini tanıması ve birlikte iş yaptığı sözleri külliyen yalan olduğu ortaya çıktı.

Bir diğer önemli iddia ise Falyalı ve ailesinin Türkiye’de veya ABD’de arandığı şeklindeydi. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube’dan gerçekleştirdiği canlı yayına bağlanan Halil Falyalı tüm bu iddialara da yanıt verdi ve adı geçen davalardan aklandığını söyledi.

Tüm buraya kadar yazdıklarımı zaten iki gündür gazetelerde ve haber sitelerinde okudunuz. Ne hikmetse her şeyi konuşan ve tartışan medyamız iş insanı Halil Falyalı’nın dile getirdiği “Metin Topuz beni aradı, adınıza dosya var, şu kadar para isterim” şeklinde gerçekleşen şantajları kimse ne hikmetse yazamadı.

Oysa bu filmin en can alıcı bölümü de tam da burasıydı. Falyalı, Gazeteci Cüneyt Özdemir’e kendisinden para isteyen FETÖ’den tutuklu bulunan Metin Topuz’u adres gösterdi.

Peki kimdir bu Metin Topuz? Bu işlerin içinde adı neden yer aldı? Ve Metin Topuz’un FETÖ ve Sedat Peker ile bir alakası bir yakınlığı var mı?

İşte esas aranması gereken cevaplar bunlardır. Yoksa yıllardır bu birlikte yaşadığımız ve pek çoğumuzun yakından tanıdığı Halil Falyalı ve ailesinin ne olup olmadığını zaten herkes biliyor olmalı.

Metin Topuz kimdir?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Metin Topuz'un 1994’ten beri ABD ile ilişkili olduğu öğrenildi. Topuz'un ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) mensubuymuş gibi operasyonlara girdiği belirtilmişti.

Topuz, 17-25 Aralık operasyonlarını tezgâhladıkları gerekçesiyle tutuklanan emniyetçi Mahir Çakallı, Yakup Saygılı, Mehmet Akif Üner ve Nazmi Ardıç’la bağlantılı çıkmıştı. Topuz’un yine firari savcı Zekeriya Öz ile irtibatı olduğu kaydedilmişti.

FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanında firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiğinden ötürü tutuklanan Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 seneye dek hapis cezasına çarptırılması istendi.

DEA ve Sedat Peker

Organize Suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları lokal bir vaka olmaktan çıkıyor. Uyuşturucu itirafları olayı başka bir yere götürüyor. Amerikan Adalet Bakanlığı ve CIA’ya kadar ilişkiler uzanıyor.

Şöyle ki;

Amerika’da hali hazırda Türkiye’nin yakından takip ettiği bir dava var. 19 Mart’ta 2016’da Miami’de tutuklanan Rıza Zarrab ve Halk Bankası davaları.

“Sedat Peker ile Zarrab’ın ne alakası var?” diyeceksiniz. Zarrab İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanıyordu. Amerika’nın peşini bırakmadığı suçlardan birisi. Sedat Peker ise anlattıklarıyla adeta bir itirafçı rolünde görülüyor Amerika tarafından. Tabi ki sebebi ‘’uyuşturucu’’. Amerikan Adalet Bakanlığı’na bağlı DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) bu konuyu gündeme getiriyor.

DEA Amerika içinde ve dışında büyük operasyonlara imza atan bir birim. Kolombiya, Meksika, Afganistan da dahil dünyanın her yerinde uyuşturucu operasyonlarına imza attı ve atıyor.

Sedat Peker de şimdi Amerika’nın dünya üzerindeki uyuşturucu operasyonlarına imza atan DEA’in radarına yaptığı uyuşturucu itirafları ile ilgili videolar yayınlıyor.

ABD Kongresi'nde düzenlenen ve Türk- Amerikan ilişkilerinin masaya yatırıldığı panele katılan hukuk şirketi Amsterdam Partners'in kıdemli ortağı avukat Robert Amsterdam, "Gülen grubu açıktan faaliyet gösteren en büyük terör örgütüdür. Bu örgüt, yönetim kadrosunun emriyle altında çalışanlarını manipüle ediyor ve ABD içinde kapsamlı yolsuzluk faaliyetlerinde bulunuyor" diye ABD-FETÖ ilişkililerini ifşa ediyor.

FETÖ ile ABD’nin derin devleti CIA’nin nasıl bir bağlantısı olduğunu da bir başka yazımızda dile getireceğiz.

İşte sorulması gereken sorular?